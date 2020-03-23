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23.03.2020

Дело против Кабмина Гончарука: Милованов ответил на обвинения из-за масок

Источник: Корреспондент.net

Правительство Алексея Гончарука не игнорировало письмо секретаря СНБО Алексея Данилова с предложением запретить экспорт масок. 

"На самом деле все сработали быстро, вовремя и имели несколько сценариев действий, а также моментально разработали и начали внедрять план действий", - написал он.

По его словам, тогда рассматривались три сценария: без заражений в Украине, с небольшим количеством заражений и пандемия. Действия правительства должны были становиться все жестче при ухудшении ситуации.

"Эксперты предлагали запретить экспорт при условии диагноза первого случая коронавируса в Украине. Это произошло 3-го марта. А 4-го сменили правительство. И уже новое правительство должно было вводить запрет экспорта и реэкспорта масок. Они это и сделали 11-го марта, через неделю", - написал Милованов.

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