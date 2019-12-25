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25.12.2019

Дело Шеремета: Кузьменко судится с Аваковым

Источник: Корреспондент.net

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко подала иск против Министерства внутренних дел и его главы Арсена Авакова.

Истица намерена защищать собственную честь, достоинство и деловую репутацию. Третьим лицом в деле является телерадиокомпания Украина.

Датой поступления в Печерский райсуд Киева указано 23 декабря. В этот же день был назначен состав суда.

Автораспределение назначило судьей в этом деле Сергея Вовка, который ранее выносил решение об избрании Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей.

В комментарии изданию адвокат Кузьменко Владислав Добош отметил, что иск касается распространения неправдивой информации.

"Мы будем подавать еще много исков ко всем людям, которые распространили ложную информацию. Но это не будет касаться журналистов", – сказал он.

В комментарии изданию Главком другой адвокат Кузьменко – Виктория Дейнека – пояснила, что 13 декабря в программе Свобода слова Савика Шустера министр Арсен Аваков заявил, что Юлия Кузьменко отказалась давать показания по делу убийства Шеремета, что является недостоверной информацией.

"Если Министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась, то должен быть соответствующий протокол допроса, где указано, что она использовала статью 63 Конституции. Такого протокола допроса нет, потому что допроса не было. Такой допрос, где она давала показания, был после выхода этой программы. Кроме этого, во время судебных заседаний Юлия Кузьменко не использует статью 63 Конституции и дает показания. Поэтому мы будем настаивать, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута", – сказала Дейнека.

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