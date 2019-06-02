День на Донбассе: два обстрела, у ВСУ без потерь

Источник: Корреспондент.net

В Министерстве обороны Украины заявляют о двух обстрелах со стороны сепаратистов на Донбассе с начала текущих суток, 2 июня. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны, полковник Максим Праута, передает пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 12 часов сегодня, 2 июня, российско-оккупационные войска открывали огонь 2 раза в темное время суток", - рассказал он.

Так, на луганском направлении после часа ночи противник выпустил 4 мины калибра 82 мм, а также вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил вблизи Новгородского.

На донецком направлении с двух ночи враг в течение 35 минут из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреливал опорные пункты наших бойцов неподалеку Гнутово.

"Ни один из украинских военнослужащих в течение текущих суток не погиб и не был ранен. Потери врага в результате ответного огня со стороны наших войск уточняются", - говорится в сообщении.