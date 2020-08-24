24.08.2020
День на Донбассе прошел без стрельбы
Источник: Корреспондент.net
В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток не зафиксировано нарушений со стороны противника.
"На всех участках фронта наблюдается тишина. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении штаба ООС.
За минувшие сутки, 23 августа, зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.
Вблизи Авдеевки зафиксирована стрельба из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а у Зайцево прозвучало несколько выстрелов из стрелкового оружия. "В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы", - отметили в штабе ООС.
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