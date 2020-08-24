День на Донбассе прошел без стрельбы

Источник: Корреспондент.net

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток не зафиксировано нарушений со стороны противника.

"На всех участках фронта наблюдается тишина. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении штаба ООС.

За минувшие сутки, 23 августа, зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Вблизи Авдеевки зафиксирована стрельба из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а у Зайцево прозвучало несколько выстрелов из стрелкового оружия. "В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы", - отметили в штабе ООС.