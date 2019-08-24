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24.08.2019

День памяти защитников: в ОП объяснили дату

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский постановил отмечать День памяти защитников Украины именно 29 августа, поскольку в этот день в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе. 

Она прокомментировала соответствующий указ президента.

"29 августа установлен День памяти защитников из-за того, что 29 было наибольшее количество потерь в целом (на Донбассе) - в Иловайске. Поэтому и в прошлом году 29 августа мы отмечали, а теперь у нас будет такой день памяти", - сказала Мендель.

Напомним, сегодня, 24 августа, во время выступления на торжественном мероприятии по случаю 28 годовщины Независимости Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об установлении 29 августа Дня памяти защитников Украины.

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские бойцы. По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен, 84 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Вместе с тем парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

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