20.06.2019
День в ООС: семь обстрелов, двое раненых
Источник: Корреспондент.net
Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военный ранен, у еще одного боевая травма, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 20 июня.
Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелы сепаратистов были зафиксированы в районе Павлополя, Марьинки, Луганского, Травневого, Майорска, Новолуганского и Новозвановки.
Украинские подразделения открывали ответный огонь. Потери противника уточняются.
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