День відкритих дверей Донецького юридичного інституту

Источник: it.dli.donetsk.ua

24 квітня 2020 року о 15.00 годин відбудеться в режимі онлайн День відкритих дверей Донецького юридичного інституту, ознайомлення з правилами та умовами вступу, а також презентація освітнього процесу і матеріально-технічного забезпечення закладу вищої освіти.

Шановні абітурієнти, запрошуємо Вас відвідати День відкритих дверей в режимі онлайн у зв'язку з карантином за вказаним посиланням https://it.dli.donetsk.ua/ .

Пароль для приєднання 28041961

Ви також будете мати можливість задати запитання та отримати відповіді.