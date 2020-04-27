Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 8100 человек, 478 из которых - за сутки.

В воскресенье утром еще продолжалась ликвидация лесного пожара в Чернобыльской зоне на территории Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

Информация об эвакуационных рейсах доступна на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine, добавили в министерстве.

Киево-Печерская лавра с 5 апреля находится на карантине после обнаружения первых заболевших, 12 апреля в Александровскую больницу Киева с коронавирусом был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел.

Должностной оклад установлен на уровне 29 400 гривен, на подачу документов всего один день, общий стаж работы должен быть не менее семи лет.

Участники акции ходят по пешеходному переходу непрерывно, тем самым препятствуя движению транспорта, люди требуют, чтобы к ним прибыл представитель облгосадминистрации.

Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 8600 человек, 492 из которых - за сутки.

30 квітня 2020 року о 15.00 годин відбудеться в режимі онлайн День відкритих дверей Донецького юридичного інституту, ознайомлення з правилами та умовами вступу, а також презентація освітнього процесу і матеріально-технічного забезпечення закладу вищої освіти.

Шановні абітурієнти, запрошуємо Вас відвідати День відкритих дверей в режимі онлайн у зв'язку з карантином за вказаним посиланням https://it.dli.donetsk.ua/ .

30 квітня 2020 року о 15.00 годин відбудеться в режимі онлайн День відкритих дверей Донецького юридичного інституту, ознайомлення з правилами та умовами вступу, а також презентація освітнього процесу і матеріально-технічного забезпечення закладу вищої освіти.

Интернет-газета «Вечерний Мариуполь» © 2007-2019 Все права защищены. Редакция Интернет-газеты «Вечерний Мариуполь» может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей