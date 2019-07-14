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14.07.2019

День взятия Бастилии: задержаны 152 человека

Источник: Корреспондент.net

В Париже на улицах, расположенных недалеко от Елисейских полей, начались беспорядки после проведения парада в честь Дня взятия Бастилии, сообщает ряд французских СМИ 14 июля.

В настоящее время протестующие стаскивают на главную улицу французской столицы железные ограждения. Им пытается препятствовать полицейский спецназ. Они применяют дымовые шашки и слезоточивый газ.

По информации телеканала BFMTV, который ссылается на данные полиции, за первую половину дня воскресенья задержано уже 152 человека.

Полицейские и жандармы организовали повышенные меры безопасности на подходе к параду, но это не остановило представителей "желтых жилетов", в последнее время снизивших активность. Отмечается, что стражи порядка задержали трех ключевых представителей движения, в том числе его идеолога Эрика Друэ.

 

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