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09.01.2020

Ди Каприо спас мужчину, пробывшего в море 11 часов

Источник: Корреспондент.net

Известный актер Леонардо Ди Каприо со своей девушкой спасли мужчину, пробывшего 11 часов в море. 

Инцидент произошел еще 30 декабря 2019 года и только сейчас о нем стало известно мировым СМИ. Сообщается, что Леонардо Ди Каприо и его возлюбленная Камила Морроне находились на яхте, направляясь к острову Сен-Бартелеми.

Капитан судна принял сообщение о том, что за бортом круизного лайнера оказался мужчина и он длительное время пробыл в воде. Актер согласился изменить маршрут и спас мужчину, который 11 часов пробыл в воде. Им оказался 24-летний граждан Франции.

Отмечается также, что яхта звезды оказалась единственным судном, принявшим сигнал о помощи. Капитан яхты назвал спасение туриста "шансом один на миллиард".

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