Диктатуры в Раде не будет - Офис президента

Источник: Корреспондент.net

В Офисе президента заявляют, что в условиях наличия большинства устраивать диктатуру при принятии решений парламентом не будут.

"Никто не будет заставлять депутатов в Верховной Раде нажимать кнопки. Мы хотим, чтобы у нас внутри команды были максимальные дискуссии, до потери пульса. Но перед выходом в сессионный зал парламента мы должны договориться, как мы будем голосовать", - рассказал Тимошенко.

Он отметил, что "никто не собирается переламывать кого-то".

"Всегда будет какой-то процент против того или иного решения. Но мы хотим, чтобы эта дискуссия не выходила наружу, она должна быть внутри команды", - считает представитель ОП.

По его мнению, подготовка законопроекта - это "не только однопартийная история", это и разговор с теми, кто будет против того или иного решения.

"Конечно, никто не скрывает, что двигатель всего этого - президент. Но я думаю, что и по шагам Верховной Рады будет видно, что никто не собирается устраивать диктатуру", - добавил Тимошенко.