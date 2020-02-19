Для эвакуированных из Китая выбрали четыре города

Источник: Корреспондент.net

Для приема эвакуированных из Китая готовы четыре места в разных городах. Об этом в среду, 19 февраля, сообщил замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль.

"Есть четыре места дислокации. Учитывая настроения, которые мы можем наблюдать, эти места не разглашаются. Все четыре места готовы к приему граждан и иностранцев", - сказал он.

Замминистра сообщил, что приняты все меры, чтобы предупредить попадание коронавируса в Украину.

"Наши люди являются приоритетом для государства и спасение является сверхважной задачей, поэтому панические настроения, которые можно наблюдать в информационном пространстве раздуваются теми, кто заинтересован в распространении мифов. Мы вполне готовы к приему граждан. Приняты все меры, чтобы предупредить попадание вируса в Украину, если этого не удастся сделать есть все возможности для предупреждения распространения вируса по территории Украины", - заявил Коваль.

В свою очередь, госссекретарь МИД Андрей Заяц отметил, что перед посадкой в самолет всех эвакуированных проверили - они здоровы.

"На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь – Аргентины, пять – Доминиканы, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, по два – Казахстана и Коста-Рики и по одному гражданину из других государств", - сообщил он.

По словам Заяца, граждане Казахстана покинут борт при посадке в Алматы через несколько часов после вылета из Уханя. Кроме того, в Алматы сменится экипаж рейса.