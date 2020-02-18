Для карантина украинцев анализируют 12 объектов

Источник: Корреспондент.net

Власти рассматривают 12 объектов для размещения эвакуированных из Уханя украинцев. Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По ее словам, на сегодня продолжается подготовка объектов, на которых могут разместить эвакуированных из-за коронавируса.

"На этапе подготовки и анализа 12 объектов", - отметила Скалецкая.

Кроме того, глава ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что размещение будет зависеть от того, какое количество человек вместе с экипажем будет в самолете.

"Сейчас завершается подготовка мест обсервации, они будут определены в ближайшее время", - добавил он.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц сообщил, что Украина эвакуирует из Китая граждан десяти стран.

"Граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании", - отметил Заяц.