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07.04.2020

Днепр закрывают для транспорта из других областей

Источник: Корреспондент.net

На время карантина в Украине Днепр закрывает въезд для транспорта из других областей. 

Сообщается, что сегодня спецкомиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации приняла решение о запрете на въезд в Днепр транзитного транспорта и транспорта, который прибывает из других регионов Украины.

"Исключение только для тех транспортных средств, которые привлекаются к мерам по жизнеобеспечению населения, например, доставка продовольственных товаров. Ограничения вступают в силу 8 апреля и будут действовать до конца общегосударственного карантина, введенного правительством по всей Украине", - говорится в сообщении.

Контролировать въезд автомобилей будут патрульная полиция, Национальная гвардия и работники ГСЧС. Они будут проверять все транспортные средства, а также измерять температуру тела у тех, кто въезжает в город. Людей с повышенной температурой могут госпитализировать.

Кроме того, принято решение о том, что полиция возьмет под охрану 21-ую инфекционную больницу в Днепре.

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