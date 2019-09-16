До и после Стокгольма: НАК сравнил цены на газ РФ

Источник: Корреспондент.net

Российский газ стоил бы для Украины вдвое дороже рыночных цен без пересмотра контрактной цены Стокгольмским арбитражем. Об этом заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, опубликовав инфографику в Facebook в понедельник, 16 сентября.

"Готовили анализ для внутренних целей, но цифры настолько важны, что решил их опубликовать. На графике цена на газ по контракту с Газпромом "до пересмотра в арбитраже" (голубая линия) и "после пересмотра в арбитраже" (красная линия). Как вы сами видите, цена после пересмотра является постоянно и существенно ниже, чем до пересмотра Трибуналом в Стокгольмском арбитраже. Если посмотреть на текущий период, то разница практически в два раза. То есть мы бы сейчас платили Газпрому за газ цену в 2 раза большую", - пишет Витренко.

По его словам, это произошло бы, если бы украинская сторона не требовала в Стокгольмском арбитраже пересмотра контрактной цены до рыночного уровня, в частности замены привязки к нефтепродуктам в формуле цены на привязку к рыночным ценам на газ в Европе, и не победили бы по этому требованию.

Также он отметил, что "мы не нарушаем положения о конфиденциальности наших контрактов с Газпромом, поскольку цена "до пересмотра в арбитраже" может быть рассчитана на основании контракта, опубликованного в прессе, а цена "после" пересмотра по законодательству Украины должна все равно быть опубликована".