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20.07.2020

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ 2020 РОКУ – МАЙБУТНІХ КУРСАНТІВ!

Источник: Донецький юридичний інститут МВС України

01.08.2020 о 10.00 в Донецькому юридичному інституті МВС України буде проведено реєстрацію вступників на денну форму навчання для осіб з числа цивільної молоді, які подали документи для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність» на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету.

Реєстрацію вступників на факультет № 1 (підготовки поліцейських в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області) буде проведено 01.08.2020 о 10.00 на базі навчально-виховного комплексу інституту за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, б. 92А.

Реєстрацію вступників на факультет № 2 (підготовки поліцейських в м. Маріуполі Донецької області) буде проведено 01.08.2020 о 10.00 на базі навчального корпусу  інституту за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, просп. Луніна, б. 89.

Для проходження обов’язкової реєстрації вступники повинні мати при собі:

- паспорт громадянина України;

- оригінал свідоцтва (або атестата) про повну загальну середню освіту з додатком;

- оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

- інформаційну картку з результатами ЗНО (вступники мають  заздалегідь самостійно роздрукувати її з персональної сторінки);

- 1 фотокартку 3*4 см.;

- оригінал та копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

- інші документи, що підтверджують право вступника на пільги (за наявності).

Довідки за телефонами: 067 774 10 05, 095 858 62 50, 096 690 02 58.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

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Город
20.07.2020
ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ 2020 РОКУ – МАЙБУТНІХ КУРСАНТІВ!
01.08.2020 о 10.00 в Донецькому юридичному інституті МВС України буде проведено реєстрацію вступників на денну форму навчання для осіб з числа цивільної молоді, які подали документи для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність» на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету.
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