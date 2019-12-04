Добыча газа в Украине замедляется

Источник: Корреспондент.net

За 11 месяцев 2019 года добыча газа в Украине снизилась на 1,1% (на 210,3 млн куб. м) – до 18 млрд 851,4 млн куб. м, свидетельствуют данные Укртрансгаза.

Так, Укргаздобыча добыла за этот период 13 млрд 613,7 млн куб. м (-3,2%), Укрнафта – 1 млрд 58,9 млн куб. м (+7,8%), другие компании – 4 млрд 178,8 млн куб. м (+4%).

В частности, в ноябре добыча газа составила 1 млрд 678,3 млн куб. м (-4,8%).

Стоит отметить, что за десять месяцев текущего года добыча газа в Украине сократилась на 0,4%.