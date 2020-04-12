12.04.2020
Добыча нефти будет рекордно сокращена - Reuters
Источник: Корреспондент.net
Страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, сообщает Reuters.
По данным анонимного источника американского издания, сегодня страны ОПЕК+ провели переговоры с Мексикой и согласовали крупнейшее в истории сокращение объемов нефтедобычи.
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