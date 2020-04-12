Добыча нефти будет рекордно сокращена - Reuters

Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожала до $33,67 за баррель, а WTI теперь стоит $26,27 за бочку.

Число пациентов в отделениях интенсивной терапии падает пятый день подряд. Сейчас их 3693, что на меньше 99, чем было вчера.

В "республики" приехали инфицированные из Москвы и заразили местных, утверждают в "минздравы" сепаратистов.

Экономика мира потеряет $5 трлн за два года - СМИ

С начала пандемии зафиксировано почти 1,7 млн инфицированных. Более 370 тысяч человек выздоровели.

В отделениях интенсивной терапии остается менее 3,5 тысяч пациентов. Всего госпитализированы более 28 тысяч человек.

Штаты находятся на первом месте и по количеству заражений COVID-19, и по числу смертей от инфекции.

По неофициальным данным, в результате беспорядков пострадали 300 человек. Также при разборе завалов после пожара найдено тело мужчины.

По данным анонимного источника американского издания, сегодня страны ОПЕК+ провели переговоры с Мексикой и согласовали крупнейшее в истории сокращение объемов нефтедобычи.

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