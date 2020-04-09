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09.04.2020

Добычу нефти могут сократить на 20% - Reuters

Источник: Корреспондент.net

На заседании ОПЕК могут подписать соглашение о сокращении добычи нефти на 20%, пишет в четверг, 9 апреля, Reuters со ссылкой на источники в картеле.

По данным издания, Саудовская Аравия и Россия достигли соглашения, которое предусматривает сокращение на уровне 20% от мировой добычи - до 20 миллионов баррелей в сутки.

Отмечается, что мировой спрос на топливо упал на 30 миллионов баррелей в сутки, что составляет 30% мировых поставок, поскольку меры по борьбе с коронавирусом привели к посадке самолетов, снижению использования транспортных средств и снижению экономической активности.

Самое большое разовое сокращение, ранее согласованное одной лишь ОПЕК, составило 2,2 миллиона баррелей в сутки во время финансового кризиса 2008 года.

По данным СМИ, видеконференция ОПЕК уже началась.

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