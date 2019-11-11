Найти

11.11.2019

Договор с РФ о ловле рыбы подпишут дистанционно

Источник: Корреспондент.net

В среду, 13 ноября, Украина и Россия дистанционно подпишут договор о распределении квот на 2020 год на вылов рыбы в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Отмечается, что договор будет подписан дистанционно впервые за годы независимости. Подписание документа даст Украине возможность законно вылавливать рыбу в Азовском море.

"Просим общественность поддержать такие вынужденные переговоры в интересах Украины и наших рыбаков, которые работают в акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что Украина не может отказаться от этих переговоров, поскольку нет альтернативных методов касательно урегулирования деятельности сторон в рыболовстве в Азовском море. Это грозит тем, что силовые структуры России смогут усилить давление на украинских рыбаков и право задерживать украинские суда. Также снизятся показатели ловли рыбы в промышленных масштабах.

Отметим, сейчас статус Азовского моря определяется несколькими международными договорами - это Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года и договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанном в декабре 2003 года.

Новости раздела
Украина
11.11.2019
Украина рассчитывает на рост военной помощи от США
В МИД ожидают, что дело об импичменте Дональда Трампа не помешает договоренностям. Глава министерства также заявил, что в США согласны с необходимостью наращивать помощь Украине.
Украина
11.11.2019
Гончарук озвучил планы по реформе Госгеокадастра
Глава Кабмина пообещал увольнять коррупционеров будут до тех пор, пока кресла не займут честные и патриотичные люди.
Украина
11.11.2019
Дело бракованных бронежилетов: арестован топ-чиновник из Минобороны
Суд арестовал начальника управления материального обеспечения Минобороны Дмитрия Марченко. Четверо других подозреваемых ждут решения суда.
Украина
11.11.2019
Путин обсудил с Меркель Донбасс и транзит газа
Лидеры двух стран договорились о координации усилий в вопросе проведения встречи в Нормандском формате.
Украина
11.11.2019
Нафтогаз начал поднимать цену на газ для населения
В ноябре газ для украинцев подорожает более чем на 600 гривен. Тарифы на энергоноситель вырастут впервые с апреля.
Украина
11.11.2019
Договор с РФ о ловле рыбы подпишут дистанционно
Впервые за годы независимости Украина будет дистанционно подписывать договор с Россией о ловле рыбы в Азовском море.
Украина
11.11.2019
Украина увеличила экспорт агропродукции
Теперь экспорт аграрной продукции составляет почти $16 миллиардов, из которых почти половина - это кукуруза.
Украина
11.11.2019
Цена импортного газа резко поднялась
За последний месяц выросла цена импортного газа, от которой напрямую зависят конечные тарифы для населения.
Украина
11.11.2019
НАБУ задержало чиновников НБУ по делу VAB Банка
Детективы НАБУ задержали семерых подозреваемых по делу о VAB Банке, в том числе бывших и действующих чиновников Нацбанка.
Украина
10.11.2019
Сивохо сомневается в правдивости соцопроса в "ЛДНР"
Советник секретаря СНБО убежден, что опрос проводился дистанционно, или с согласия "властей ЛДНР" и был отредактирован.
Украина
10.11.2019
Кулеба: ЕС не может пообещать Украине членство
Евросоюз сейчас не может обещать Украине членство в своем блоке, сообщил вице-премьер Кулеба.
Украина
10.11.2019
Арахамия рассказал, кто возглавит партию Слуга народа
Первая задача мегодняшнего съезда - это выбрать новую главу партии Слуга народа, ведь Дмитрий Разумков возглавляет Верховную Раду.
Украина увеличила экспорт агропродукции | Нафтогаз начал поднимать цену на газ для населения