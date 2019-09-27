Доклад ЦРУ о разговоре Трампа с Зеленским

Источник: Корреспондент.net

Комитет по разведке Палаты представителей США 26 сентября опубликовал текст жалобы неназванного сотрудника американской разведки, после которой Конгресс официально запустил процедуру импичмента Дональда Трампа.

В жалобе на девяти страницах раскрываются новые важные подробности о телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором многие политики и специалисты усмотрели давление.

Доклад стал дорожной картой импичмента

26 сентября Комитет по разведке палаты представителей Конгресса провел слушания с участием исполняющего обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра. Трамп назначил его в августе, но формально он еще не утвержден Конгрессом.

Магуайра вызвали на ковер сразу после того, как стало известно, что один из сотрудников разведывательного сообщества, который работает в Белом доме, выразил подозрение, что президент США оказывает давление на лидера другого государства, чтобы получить компромат на своего главного соперника на предстоящих выборах Джо Байдена.

9 сентября конгрессмены от Демократической партии США объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на украинские власти.

25 июля состоялся разговор глав Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским. Содержание разговора насторожило сотрудника разведки и 12 августа он передал доклад о нем генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону.

От него жалоба поступила главе службы Джозефу Магуайру, который вместо обращения в Конгресс, как того требует закон, обсудил вопрос с министерством юстиции.

Никто из сотрудников, присутствовавших при разговоре, а их было более десяти человек, не был заранее проинформирован о его особом характере.

Из доклада следует, что в первые дни после разговора руководство администрации Трампа попыталось скрыть его содержание, в частности, удалив официальную дословную стенограмму из компьютерной системы.

"Такая последовательность действий убедила меня в том, что сотрудники Белого дома понимали всю серьезность того, что прозвучало в ходе телефонного разговора", - говорится в документе.

Осведомитель указал, что мотивом к жалобе на президента стало беспокойство о национальной безопасности США и защите страны от иностранного влияния. В письме он рассказал о нескольких эпизодах, вызвавших его беспокойство. Кроме упоминаний украинского гепрокурора и попытки скрыть стенограмму, речь также идет о личных контактах.

Так, после разговора, 26 июля, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондланд прибыли в Киев, чтобы проконсультировать украинское руководство по вопросу о том, как реализовывать требования Трампа.

Собеседники автора жалобы рассказали ему также, что 2 августа адвокат Джулиани летал в Мадрид на встречу с одним из советников Зеленского Андреем Ермаком. На этой встрече он дал прямые указания о том, как действовать в тех делах, о которых говорил американкий президент.

Доклад был опубликован 26 сентября. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая объявила о начале процедуры импичмента заявила, что содержание жалобы осведомителя "поднимает все это на совершенно новый уровень".

По ее словам, Трамп "предал должность президента, нашу национальную безопасность и целостность наших выборов".

Председатель комитета Палаты представителей по делам разведки Адам Шифф заявил на слушаниях, что осведомитель "дал дорожную карту" для расследования в рамках импичмента, который стартовал 24 сентября.

Шифф также заявил, что аргументы республиканцев, которые настаивают на невиновности Трампа, несостоятельны.

"Чтобы это понять, надо знать, насколько Украина зависит от США", - подчеркнул он.

Зеленский говорил с Трампом, осознавая уровень отношений двух государств, он знал, что США перестали оказывать помощь Украине, он знал о контактах с Джулиани и о желании Трампа получить компромат на политического оппонента, уверен Шифф.

Он напомнил, что в ходе разговора Трамп несколько раз напомнил, как США помогают Украине, после чего попросил об одолжении.

К руководителю Нацразведки у членов комитета были две претензии. Первая заключалась в том, что тот передал в комитет сообщения осведомителя только в минувшую среду. Вторая претензия - сразу после получения сообщения о подозрениях от осведомителя Магуайр обратился в Белый дом, а не в Конгресс.

Магуайр заявил, что он действовал в соответствии с установленными правилами. Он обратился в администрацию президента США, где ему сказали, что такого рода переговоры конфиденциальны.

Обнародовать их может только президент, что он и сделал 25 сентября. Только после этого Магуайр мог сообщить американским законодателся о жалобе от разведчика.

При этом он сказал, что информатор поступил правильно, действовал добросовестно и не нарушал никаких законов.

"Я считаю, что все в этом вопросе является беспрецедентным ", - подчеркнул Магуайр.

27 сентября американская газета New York Times узнала, что жалобу подал аналитик ЦРУ, который был прикомандирован к Белому дому.