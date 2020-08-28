Долги по зарплате в Украине выросли на 8%

Источник: Корреспондент.net

Задолженность по зарплате в Украине за июль выросла на 8,1%, до 3400,5 млн грн. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщила Государственная служба статистики.

По ее данным, месячный прирост задолженности составил 254,1 млн грн. При этом долг по зарплате на экономически активных предприятиях вырос на 12,2%, до 2180,3 млн грн.

В региональном разрезе наибольший прирост задолженности во Львовской области - на 50%, в Луганской - на 20,1% и Кировоградской - на 19,1%.