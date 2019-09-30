Долги за коммуналку сократились еще на миллиард

Источник: Корреспондент.net

За август задолженность населения за коммуналку сократились на 0,9 миллиарда гривен - до 52,1 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Так, задолженность населения за поставки газа составляет 22,8 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей воды - 14,8 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,9 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 4,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,8 млрд грн за поставки электроэнергии - 4,7 млрд грн.

Средние начисления за ЖКУ, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного человека в августе составили 667 грн, что больше, чем в июле (652,9 грн).

В августе населением уплачено за коммуналку 5,2 млрд грн (119,1% начисленных за этот период сумм), за поставку электроэнергии - 2,8 млрд грн (100,5%).

Стоит отметить, что по итогам февраля долги за коммуналку достигли 69,4 млрд грн, после чего начали снижаться.