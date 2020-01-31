Долги за коммуналку выросли на восемь млрд за год

Источник: Корреспондент.net

Размер платежки за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), в декабре 2019 года составили 2212,0 грн, что на 8% больше, чем в ноябре (2044,7 грн). Об этом сообщает Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2019 года составила 63,7 млрд грн, что на 3,6 млрд грн больше, чем месяцем ранее (60,1 млрд грн). За год долги выросли на 8,1 млрд грн.

На конец декабря 2019 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составляла 27,9 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 20,4 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 5,1 млрд грн, за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод - 4,1 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,8 млрд грн, за поставки электроэнергии - 5,4 млрд грн.

В декабре 2019 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 13,3 млрд грн (79,3% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 3,5 млрд грн (124,2%%).