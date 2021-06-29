29.06.2021
ДонДУВС - якісна освіта у м.Маріуполь
Источник: Престижна Юридична Освіта
УНІВЕРСИТЕТ надає можливість отримати престижну вищу освіту за спеціальностями:⠀
⠀
Право,⠀⠀
⠀⠀
Правоохоронна діяльність,⠀⠀
⠀⠀
Економічна безпека підприємств, ⠀⠀
⠀⠀
Публічне управління та адміністрування. ⠀⠀
⠀
Освітні ступені:- бакалавр та магістр. ⠀
Наукова ступінь - Доктор філософії в галузі права!!!⠀
⠀⠀
Форми навчання - держбюджет і контрактна форма.⠀
Діти з непідконтрольних територій вступають за спрощеною процедурою!⠀
⠀
До занять залучаються викладачі-практики з глибоким юридичним та економічним досвідом: судді вищих судів, адвокати, депутати, юристи, поліцейські. ⠀
⠀
Наші студенти можуть отримати додатково сертифікати, що дають можливість досягнення успішної кар'єри від юридичної, економічної площини до сфери державного управління!!!⠀
⠀
Міжнародні студентські обміни та подвійні дипломи вже є реальністю для академічного середовища нашого вишу!!⠀
⠀
Гуртожитки готельного та змішаного типу, мегасучасні зали та аудиторії , інформатичні системи та фітнес комплекси - це запорука успіху наших студентів та курсантів.⠀
⠀
Приймальна комісія:⠀⠀
+38-097-907-01-07⠀⠀
+38-066-261-13-60
Донецький державний університет внутрішніх справ
Новости раздела
Україна
03.06.2021
Донецький державний університет внутрішніх справ - провідний заклад вищої освіти Центральної та Східної частини України
Україна
04.04.2021
Індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 станом на 4 квітня 2021 року
Україна
06.03.2021
В Україні щеплення проти коронавірусу зробили понад 15 000 людей. За добу найбільше — на Донеччині
Україна
10.02.2021
У супермаркеті Києва звільнили зі скандалом працівника за відмову обслуговувати українською мовою
Україна
09.02.2021
Україна вимагає від Twitter закрити «офіційну» сторінку окупаційної влади РФ у Криму
Україна
09.02.2021
Экс-судье Царевич, лишавшей прав автомайдановцев за пробег в Межигорье, сообщено о подозрении
Україна
08.02.2021
В Україні по-новому реєструватимуть прописку: Що зміниться
У нашій державі з 1 квітня 2021 року планують спростити схему реєстрації місця проживання
Україна
04.02.2021
Санкції щодо окремих телеканалів - послідовний крок у боротьбі з російською гібридною агресією - Іван Баканов
Україна
02.02.2021
СТАРТУЄ РЕЄСТРАЦІЯ НА ОСНОВНУ СЕСІЮ ЗНО-2021
1 лютого 2021 року, розпочинається реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Цьогоріч вона відбудеться з 21 травня до 15 червня.
Україна
01.02.2021
СБУ викрила агентурну мережу спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через Telegram-канали
Мова йде про канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live»
Україна
31.01.2021
Україна отримає 117 тисяч доз вакцин від COVID-19 Pfizer/BioNTech в рамках ініціативи COVAX - Делегація ЄС в Україні
Україна
31.01.2021
З 1 січня 2021 року з встановлена фіксована ціна на електричну енергію для побутових споживачів, на період до 31.03.2021
згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 (зі змінами затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1325 )
Україна
27.01.2021
Донецький юридичний інститут запрошує на навчання!
Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України – заклад вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Ми готуємо фахівців за бюджетні кошти та на контрактній основі на денній та заочній формах навчання у містах Маріуполь та Кривий ріг.
Україна
31.10.2020
В ОП отреагировали на решение КСУ по декларациям
Зеленский подготовит новый законопроект, который восстановит ответственность за нарушения в декларациях.
Україна
23.10.2020
В ЦВК рассказали, как будут проходить выборы на Донбассе
Рассказываем правила голосования на карантине, как заполнять новый избирательный бюллетень, и что делать, если ошиблись во время заполнения
Україна
20.10.2020
Все зависит от врачей: Степанов рассказал, как будут решать, кого лечить от COVID-19