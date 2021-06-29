ДонДУВС - якісна освіта у м.Маріуполь

Діти з непідконтрольних територій вступають за спрощеною процедурою!⠀

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До занять залучаються викладачі-практики з глибоким юридичним та економічним досвідом: судді вищих судів, адвокати, депутати, юристи, поліцейські. ⠀

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Наші студенти можуть отримати додатково сертифікати, що дають можливість досягнення успішної кар'єри від юридичної, економічної площини до сфери державного управління!!!⠀

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Міжнародні студентські обміни та подвійні дипломи вже є реальністю для академічного середовища нашого вишу!!⠀

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Гуртожитки готельного та змішаного типу, мегасучасні зали та аудиторії , інформатичні системи та фітнес комплекси - це запорука успіху наших студентів та курсантів.⠀

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