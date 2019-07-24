«Донецькі енергетичні послуги» зарахували 15 млн грн., сплачених клієнтами за старими реквізитами

Источник: Донецькі енергетичні послуги

«Донецькі енергетичні послуги» отримали черговий транш оплат, які споживачі цьогоріч помилково перевели попередньому електропостачальнику.

Це майже 14,5 млн грн, отриманих від 70 тисяч побутових клієнтів, і 800 тис. грн від 98 юридичних споживачів. Користувачі Особистого кабінету «Донецьких енергетичних послуг» можуть побачити переведені кошти в онлайн-сервісі. Також ці оплати будуть відображені в рахунках.

Нагадаємо, «Донецькі енергетичні послуги» за півроку отримали ще 38 млн грн, помилково сплачених попередньому постачальнику електроенергії.

За словами директора «Донецьких енергетичних послуг» Олександра Северіна, клієнтам, які перевели кошти за старими реквізитами, непотрібно звертатися до центрів обслуговування або контакт-центру постачальника.

«Кошти поступово будуть переведені на рахунки клієнтів без попередніх звернень», – зазначив Олександр Северін і додав, що вірні реквізити для оплати вказані у платіжках за світло, які надходять споживачам щомісяця, і на сайті компанії, а в онлайн-сервісі Особистий кабінет вони оновлені автоматично.