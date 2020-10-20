Донецький юридичний інститут МВС України, як завжди, в тренді

Тебе 60, и ты стремишься идти в ногу со временем? Студент, который хочет зарабатывать в сфере IT? Или же ты родитель, который хочет чтобы его ребенок знал про ПК больше чем просто инструмент для Майнкрафта?

Система управления качеством в центре сертифицирована и соответствует Международному стандарту ISO 9001-2009. Лицензией Министерства образования и науки Украины АЕ №636346 от 31.03.2015г.

Карітас Маріуполь завершив відбір на грантову програму для громад, що опинились в зоні збройного конфлікту, вимушено переміщених осіб та громад, які прийняли ВПО.

Полицейские задержали нескольких болельщиков Динамо. На их защиту бросились фанаты обеих футбольных команд, надев балаклавы. В сторону правоохранителей полетели камни и фаера.

В результате обстрела жилого микрорайона Мариуполя в январе 2015 года, погиб 31 и были ранены 117 мирных жителей. Материалами по этому делу рассмотрят в международном суде.

Все изъятое оружие в ходе обыска направлено на экспертизу, а его владелец устанавливается.

В городском совете Мариуполя акцию назвали "несанкционированным и политическим митингом", который мешает подготовке к Дню города.

Полицейские дежурили на вокзале вместе со специально обученными собаками. В ходе проверки у одного из присутствовавших обнаружили тротил.

Один из двух мужчин, погибших от взрыва гранаты в Мариуполе, якобы являлся сотрудником Службы безопасности Украины.

Причиной убийтсва стал конфликт на дороге. Злоумышленник после стрельбы скрылся, а его жертва умерла в больнице.

С 29 июня по 18 июля прошла археологическая экспедиция от Мариупольского государственного университета. Специалисты занимались раскопками курганов бронзового века (III-II тыс. до н. э.) в поселке Ялта.

На охраняемую территорию злоумышленники проникали беспрепятственно. У них была договоренность с руководителем подразделения охраны.

В течение недели на блокпостах в районе проведения операции Объединенных сил были задержаны десять человек, совершивших административные правонарушения, девять - уголовные преступления.

Неизвестные представились представителями Нацдружин и заявили за кадром, что утроили "акцию", чтобы мужчины бросили пить.

Телефоны коммунальных предприятий и служб, которыми можно воспользоваться для решения вопросов не выходя из дома

Заява про еколгічні наслідки реконструкції та експлуатації газорегуляторного пункту ГРП-9 по вул. Зелінського в м.Маріуполь

Заява про еколгічні наслідки реконструкції та експлуатації газорегуляторного пункту ГРП-41 по вул. Лінніка у м.Маріуполі

01.08.2020 о 10.00 в Донецькому юридичному інституті МВС України буде проведено реєстрацію вступників на денну форму навчання для осіб з числа цивільної молоді, які подали документи для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність» на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету.

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