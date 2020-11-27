Донецький юридичний інститут запрошує на навчання!

Источник: Донецький юридичний інститут МВС України

Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України – заклад вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Ми готуємо фахівців за бюджетні кошти та на контрактній основі на денній та заочній формах навчання у містах Маріуполь та Кривий ріг.

Пропонуємо спеціальності:

- Право

- Правоохоронна діяльність

- Публічне управління і адміністрування

- Економіка

Освітні ступені бакалавр та магістр.

Ми готуємо фахівців для підрозділів досудового розслідування, кримінальної поліції та превентивної діяльності.

На період навчання усі курсанти забезпечені безкоштовним мешканням у гуртожитках, триразовим харчуванням, форменим одягом, медичним обслуговуванням.

Після успішного закінчення навчання курсантам-випускникам присвоюється спеціальне звання «лейтенант поліції» та гарантується працевлаштування.

Освітній процес в ДЮІ забезпечують 19 докторів наук, 79 кандидатів наук, 7 професорів та 36 доцентів. В інституті діють 2 науково-дослідні лабораторії. Для курсантів та студентів обладнані сучасні аудиторії, створені електронна бібліотека та сайт дистанційного навчання, центри психологічного розвантаження, сучасний тир, навчальні тренінгові центри, кімната слідчого, кімната, дружня до дитини.

В інституті облаштовано спортзал, діють спортивні секції з боксу, боротьби самбо, гандболу тощо. Також можна реалізувати свій талант у творчих гуртках.

У нас є все необхідне для якісної підготовки поліцейських, юристів, державних службовців та фахівців у сфері економічної безпеки підприємств.

Детальну інформацію ви дізнаєтесь на сайті DLI.DONETSK.UA або за телефоном 097 907 01 07

Також запрошуємо заповнити електрону анкету абітурієнта за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1xlqWHXMI4EKnpijVa4ZYb0PAh2GT9elL733Y88E_oXk/viewform?edit_requested=true

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