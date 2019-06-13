13.06.2019
Допоможіть встановити особу зловмисника!
Источник: Центральний відділ поліції Донецькій області
Допоможіть встановити особу зловмисника!
10 червня 2019 року, по пр-ту. Будівельників, в одному з фітнес клубів міста Маріуполя, невідомий чоловік скоїв крадіжку чужих речей. Камери відеоспостереження зафіксували особу яка підозрюється в скоєнні злочину.
Чоловік зареєструвався під вигаданим ім'ям у клубі та поки знаходився у приміщені скоїв крадіжку речей, чим спричинив потерпілим збиток близько 30 000 гривень.
Якщо ви впізнали зловмисника або володієте будь-якою інформацією стосовно особи, причетної до скоєння даного злочину, прохання зателефонувати до поліції: (099) 618 - 29 - 35 або 102.
Новости раздела
Город
13.06.2019
Допоможіть встановити особу зловмисника!
10 червня 2019 року, по пр-ту. Будівельників, в одному з фітнес клубів міста Маріуполя, невідомий чоловік скоїв крадіжку чужих речей. Камери відеоспостереження зафіксували особу яка підозрюється в скоєнні злочину.
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