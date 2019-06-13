Допоможіть встановити особу зловмисника!

Полицейские задержали нескольких болельщиков Динамо. На их защиту бросились фанаты обеих футбольных команд, надев балаклавы. В сторону правоохранителей полетели камни и фаера.

В результате обстрела жилого микрорайона Мариуполя в январе 2015 года, погиб 31 и были ранены 117 мирных жителей. Материалами по этому делу рассмотрят в международном суде.

Все изъятое оружие в ходе обыска направлено на экспертизу, а его владелец устанавливается.

В городском совете Мариуполя акцию назвали "несанкционированным и политическим митингом", который мешает подготовке к Дню города.

Полицейские дежурили на вокзале вместе со специально обученными собаками. В ходе проверки у одного из присутствовавших обнаружили тротил.

Один из двух мужчин, погибших от взрыва гранаты в Мариуполе, якобы являлся сотрудником Службы безопасности Украины.

Интернет-газета «Вечерний Мариуполь» © 2007-2019 Все права защищены. Редакция Интернет-газеты «Вечерний Мариуполь» может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей