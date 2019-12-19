19.12.2019
ДСНС попереджає про туман на більшій частині території України
Источник: www.radiosvoboda.org
Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов на більшій частині території країни.
«За прогнозами Українського гідрометцентру, 19 грудня в Україні, крім північних областей, вночі та вранці туман, видимість 200–500 метрів», – вказують рятувальники.
Впродовж останніх днів в Україні температурний режим відповідає другій половині жовтня, вказують метеорологи.
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