ДСНС попереджає про туман на більшій частині території України

Нацбанк продолжает укреплять гривну относительно доллара и ослаблять относительно евро. А на межбанке курс и доллара и евро снизились.

Большинство трудовых мигрантов в стране являются украинцами, которые в течение последних двух лет обогнали эстонцев в этом списке.

Министры жалуются, что на нынешнюю зарплату сложно содержать семью, а не все они имеют "финансовую подушку", заявил Дубилет.

В грядущем десятилетии главной угрозой мировой безопасности станет кибероружие, а ядерное оружие отойдет на второй план.

В ПЦУ ожидают в следующем году признания со стороны нескольких поместных православных церквей.

С начала года чистая покупка иностранной валюты Национальным банком на межбанке составила почти $6 млрд.

Задержанный по делу о закупке некачественных бронежилетов чиновник Минобороны сможет выйти под залог в 20 млн, 19 из которых внесет экс-президент.

Гарантированная цена автоматически будет действовать для всех украинцев с 1 января 2020 года.

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