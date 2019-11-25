ДТП с Кулебой: СМИ узнали о травмах пострадавших

Источник: Корреспондент.net

После ДТП с участием уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы в больнице с различными травмами находятся четыре человека. О травмах пострадавших рассказали в правоохранительных органах.

Как сообщается, сам Кулеба получил закрытую черепно-мозговую травму, травмы брюшной полости, ушиб грудной клетки.

Оба сына уполномоченного (2000 и 2009 года рождения) получили закрытую черепно-мозговую травму. У старшего также ушиб головного мозга, а у младшего - перелом тазовой кости, травмы брюшной полости.

Водитель автомобиля Volkswagen был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, забойной раной лобной области головы, сотрясением головного мозга и травмами брюшной полости.