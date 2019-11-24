ДТП с Кулебой: сын чиновника впал в кому

Источник: Корреспондент.net

Стало известно о состоянии попавшего в аварию уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы и двоих его сыновей.

Как стало известно, самые тяжелый травмы получил старший сын Тимофей.

По словам Сергея Косяка, чиновник получил травмы различной степени тяжести, но после аварии находился в сознании, а вот его дети пострадали сильнее.

"А вот дети находятся в тяжелом состоянии. У Елисея перелом таза, челюсти, ушибы разной степени, Тимофей в коме, врачи борются за жизнь", - говорится в сообщении в Facebook.

Стоит отметить, что у Кулебы всего четверо детей – Тимофей, Елисей, Давид и дочка Лия.