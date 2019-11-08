Дубневич вышел из СИЗО - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Народный депутат Ярослав Дубневич в пятницу, 8 ноября, вышел из СИЗО под залог 90 миллионов гривен.

По решению суда о мере пресечения, Дубневич должен носить электронный браслет, однако, по словам защитника, пока что устройство на депутата еще не надели.

Вместе с тем, адвокат отметил, что Дубневич сдал следователям загранпаспорт.