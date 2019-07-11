11.07.2019
Дуда обратился к Зеленскому по историческому спору
Источник: Корреспондент.net
Президент Польши Анджей Дуда обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении эксгумаций польских жертв в Украине. Об этом Дуда рассказал в четверг, 11 июля, после возложения венков к монументу погибшим полякам в трагических событиях на Волыни в 1943-1944 годах, сообщает Укринформ.
Дуда отметил, что соответствующий разговор между ним и Зеленским состоялся во время встречи в Брюсселе 4 июня.
По словам Дуды, разрешение украинской стороны на возобновление эксгумаций польских жертв на Волыни позволит почтить память погибших поляков и нормализовать польско-украинские отношения.
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