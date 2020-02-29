Найти

29.02.2020

Два бойца ранены возле КПВВ Марьинка – штаб

Источник: Корреспондент.net

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 12 раз нарушили режим прекращения огня. Из ПТРК были обстреляны позиции ВСУ рядом с контрольным пунктом въезда-выезда Марьинка. Два бойца получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 29 февраля.

Отмечается, враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и прочее стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались возле населенных пунктов Невельское, Красногоровка (два раза), Лебединское (три раза), Павлополь, Марьинка, Травневое, Ореховое (три раза).

Отмечается, что сепаратисты провели обстрел из противотанкового ракетного комплекса по позициям возле КПВВ Марьинка. Были ранены двое военных и теперь пропуск через этот КПВВ временно приостановлен.

Указано, что враг вел обстрел в тот момент, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц.

"Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала. Решением командующего Объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения", – отметили в штабе.

Все остальные КПВВ работают в обычном режиме.

Новости раздела
Война
29.02.2020
Два бойца ранены возле КПВВ Марьинка – штаб
Сепаратисты открыли огонь из ПТРК в тот момент, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц.
Война
23.02.2020
Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, без потерь
Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток: вблизи Талаковки - с гранатомета.
Война
22.02.2020
Пристайко обсудил в США мирный план по Донбассу
Глава МИД Украины обсудил с замгоссекретаря США мирный план по Донбассу и военную интеграцию в Евроатлантике.
Война
22.02.2020
Сепаратисты снова совершили атаку на ВСУ
В штабе ООС сообщают о новом бое: противник попытался прорвать линию разграничения возле Новотошковского.
Война
16.02.2020
Сутки в зоне ООС: Пять обстрелов, потерь нет
Сепаратисты обстреляли позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов разных систем.
Война
14.02.2020
В США раскритиковали "мюнхенский план" по Донбассу
Бывшие послы и эксперты считают неприемлемым план завершения войны на Донбассе, принятый сегодня в Мюнхене.
Война
14.02.2020
Представлен рейтинг стран по военным расходам
Во время конференции по безопасности в Мюнхене обнародовали ТОП-15 стран по расходам на оборону.
Война
04.02.2020
В Донецкой области 79 горняков не выходят из шахты
Главные требования горняков шахты Капитальная - это выплата задолженности по заработной плате и обеспечения полноценной работы предприятия.
Война
02.02.2020
Патрули ОБСЕ за месяц блокировались 90 раз – штаб
Больше всего нарушений зафиксировано в районе сел Верхнешироковское и Заиченко, которые контролируются сепаратистами "ДНР".
Война
26.01.2020
Сутки на Донбассе: двое военных погибли
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.
Война
25.01.2020
Сепаратисты блокируют патрули ОБСЕ – штаб ООС
Незаконные вооруженные формирования уже четвертый день блокируют передвижение автомобилей наблюдателей ОБСЕ в районе Петровского.
Война
20.01.2020
На Донбассе удерживают 184 пленных - СБУ
Над освобождением незаконно удерживаемых украинцев работает Трехсторонняя контактная группа.
Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, без потерь | За сутки на Донбассе вдвое уменьшилось число обстрелов, двое военных ранены, - штаб АТО