Два экс-беркутовца вернулись в Киев – адвокат

Источник: Корреспондент.net

Бывшие бойцы спецподразделения МВД Беркут Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые в конце 2019 года были обменяны в ОРДЛО, вернулись в Киев.

Адвокат также обнародовал открытое письмо экс-беркутовцев на имя президента Украины Владимира Зеленского, главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова и генпрокурора Руслана Рябошапки.

В частности, Маринченко и Тамтура заявили, что они хотят "восстановить честное имя спецподразделения Беркут".

"Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны. Мы призываем президента Украины, генерального прокурора Украины и депутатов Верховной Рады Украины немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 при участии международных наблюдателей и экспертов", – говорится в письме.