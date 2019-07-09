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09.07.2019

Два самолета столкнулись в аэропорту Амстердама

Источник: Корреспондент.net

В амстердамском аэропорту Схипхол во вторник, 9 июля, столкнулись два пассажирских самолета, принадлежащих авиакомпаниям EasyJet и KLM, сообщает Dutch News со ссылкой на местные СМИ.

 Отмечается, что столкновение произошло возле терминала, пострадавших нет.

Инцидент произошел во вторник утром с самолетами Boeing 737-800 и Airbus A320. По предварительным данным, столкновение случилось во время буксировки воздушных судов. Самолет авиакомпании KLM должен был вылететь в Мадрид, воздушное судно ЕasyJet - в Лондон. Авиакомпании направили пассажиров на другие воздушные суда, которые последуют по тому же маршруту.

В результате столкновения одному из самолетов был нанесен ущерб. Однако, на расписание вылета и прилета рейсов инцидент не повлиял.

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