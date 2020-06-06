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06.06.2020

Две области отменили ослабление карантина – МОЗ

Источник: Корреспондент.net

Власти Волынской и Донецкой областей отменили послабления карантинных мероприятий из-за роста количества заболеваний коронавирусом COVID-19.

"В связи с ростом количества заболеваний COVID-19 за последнюю неделю Волынская и Донецкая области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина. В частности, закрыты детские сады, гостиницы, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий. В Донецкой области приостановлено междугородное автобусное сообщение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Ковельском и Владимир-Волынском районах Волынской области, в связи со сложной эпидемической ситуацией, сохраняется соблюдение требований жесткого карантина без никаких послаблений.

Также в этих районах запрещены остановки междугороднего и межобластного транспорта, который курсирует транзитом, закрыты железнодорожные вокзалы для посадки и высадки пассажиров.

"Мы видим, что адаптивный карантин работает. В областях, в которых сложная эпидемическая ситуация, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении. Это демонстрирует ответственность местных органов власти", – отметил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В частности, город Киев и Житомирская область приняли решение не вводить ослабление карантина, которые предусмотрены с 5 и 10 июня. В этих регионах приостановлено открытия заведений питания, а также других учреждений, оказывающих услуги размещения (хостелы, санатории, дома отдыха).

Также в Черновицкой, Ровенской и Львовской областях не было введено никаких послаблений карантинных мероприятий.

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