Двое маленьких детей погибли при пожаре в Киевской области

Источник: Корреспондент.net

В селе Гайшин Киевской области произошел пожар, в котором погибли двое детей. Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в городе Переяслав-Хмельницкий 29 июля в 10:37. По прибытию спасателей на место было установлено, что пламенем полностью охвачена крыша дома общей площадью 64 квадратных метра.

По словам соседей, дома могли находиться дети. Пожар был локализован в 11:14 и ликвидирован в 11:35. В результате пожара погибли двое детей 2015 и 2017 рождения.