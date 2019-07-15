Двоевластие в Киеве. Кличко лишат полномочий?

Источник: Корреспондент.net

Вслед за регионами новый президент Владимир Зеленский решил разобраться с местной властью и в столице. Дело в том, что в Киеве есть мэр города, которого избирают люди. И городская администрация, руководителя которой назначает президент.

Должности мэра Киева и председателя КГГА законодательно разделили во времена президента Виктора Януковича в ноябре 2010 года.

С 2014 года Кличко две эти должности совмещал, и никаких противоречий не возникало. А вот во времена Виктора Януковича было двоевластие, которое фактически превратилось в лишение киевлян самоуправления. Избранного мэра сначала отстранили от власти, а потом и вовсе отказывались назначать новые выборы. Вместо этого городом управлял, назначенный Януковичем глава КГГА Александр Попов.

Закончилось все это, как помните, плохо. В начало Евромайдана были втянуты и местные киевские власти, якобы они хотели установить елку на главной площади страны, чему мешали протестующие. Дальше была первая схватка с Беркутом, увеличение количества протестующих и так далее.

Что теперь ждет столицу?

Разделение полномочий

11 июля, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что встретился с президентом Владимиром Зеленским, который подтвердил ему слухи о разделении полномочий мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации.

"Говорили спокойно, президент подтвердил слухи о разделении полномочий. Председатель КГГА, его вертикаль, и он туда собирается назначить своего человека", - сказал Кличко.

"Спасибо, что пообещал, что я не из прессы узнаю, когда это произойдет", - добавил он.

Мэр Киева отметил, что в разговоре с Зеленским отметил, что лишение избранного мэра исполнительных полномочий - это возвращение методов Януковича и лишение Киева самоуправления.

"Когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают, который, соответственно, перед обществом не несет никаких обязательств", - заявил Кличко.

По его словам, такого нет ни в одной европейской столице и ни в одном городе.

Кличко считает, что мэра, которого выбирают киевляне, президент обязан назначить главой администрации - “иначе он становится «английской королевой» или человеком, который, в лучшем случае, может разрезать ленточки и возлагать цветы”.

Позиция Банковой

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что с Кличком у него есть договоренности.

“Мэр Киева демонстрирует открытую, честную, прогосударственную позицию в экономических и политических вопросах и в интересах граждан города Киева. И тогда мы примем кадровое решение по нему ”, - сказал Богдан.

А если “не будет демонстрировать”, то кадровое решение – будет другое.

Сейчас в СМИ распространяются слухи, что на должность главы КГГА претендует генеральный директор телеканала 1+1, кандидат в депутаты от партии Слуга Народа Александр Ткаченко.

Кличко эти слухи подтвердил. “Да, гуляют слухи, что гендиректор телеканала, который поддерживал президента во время выборов, хочет возглавить столицу. К тому же в последнее время в эфире этого канала очень много манипулятивных сюжетов о деятельности Киевской городской государственной администрации и мэра столицы. Дня не проходит, чтобы не появилась какая-то чернуха”, - заявил он в интервью изданию TheBabel.

Кличко даже собрался в суд подавать на телеканал 1+1. “Я сейчас готовлю иск о защите чести и достоинства, где буду требовать опровержения тех фактов, которые являются ложью”, - говорит мэр столицы.

Кличко пугает

Мэр Киева заявил, что, если полномочия городского головы и главы КГГА разделят, то он будет инициировать проведение досрочных выборов главы столицы.

“Я буду обращаться к киевлянам: хотят ли они, чтобы им сверху спускали человека, который будет управлять городом? Это не только разрушение местного самоуправления, это игнорирование основных принципов демократии, принципов развития всех европейских городов. В этом ключе развитие событий может быть разным. Напомню, революция 2014 года начиналась с Киева и киевлян, которые были не согласны с методами управления, в том числе в городе”, - заявил Кличко.

Трамвайный разговор

12 июля, находясь с рабочим визитом в Днепре, Зеленский узнал от работников местного машиностроительного завода о том, что столичные власти не заплатила за поставленные трамваи, и позвонил из-за этого мэру Киева Виталию Кличко.

"Они выполнили заказ, а денег люди не получили. Ко мне обращаются как к президенту, я звоню вам (Кличко). Но главный вопрос не в этой задолженности, хотя я прошу вас ее оплатить, а в том, что они хотели участвовать в тендере, но его квалификационные условия прописали таким образом, что украинский производитель не может принимать в нем участие. То есть условия прописаны под поставки из-за рубежа. Если можно, разберитесь с вопросом финансов. А о том, как использовать нашего отечественного производителя, который для нас в приоритете, мы с вами пообщаемся отдельно", - сказал Зеленский Кличко по телефону под камеры.

Позже Кличко рассказал, что в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским объяснил принципы отбора поставщиков трамваев для столицы.

На претензию Зеленского, что Киев отдает предпочтение зарубежным производителям, а не отечественным, Кличко ответил, что город покупает и украинские трамваи и, когда закупает новый транспорт, руководствуется соотношением цена-качество.

"Мы приобрели для Киева и польские трамваи всемирно известной компании PESA, и украинские - Львовского завода Электрон и Татра-Юг (Днепр)", - отметил Кличко.

"Все 47 польских трамваев - современные, 4-го поколения, с кондиционерами, камерами видеонаблюдения и WI-FI - курсируют на линии скоростного трамвая. К отечественным же, к сожалению, есть вопросы. Из 10-ти львовских трамваев половину постоянно ремонтируем", - добавил он.

Касательно другого требования президента - заплатить за трамваи производителю из Днепра - мэр отметил следующее:

"У Татра-Юг мы купили пока один трамвай и внесли за него предоплату 10 миллионов гривен. Остаток, и предприятие об этом знает, заплатим после корректировки городского бюджета, которая должна состояться на следующей сессии Киевсовета".

Кроме того, рассказал Кличко, Татра-Юг выиграла тендер на поставку еще 10 трамваев, которые будут курсировать на Троещине.

"На них тоже нужно выделить средства решением Киевсовета при корректировке бюджета", - отметил Кличко.

Мэр добавил, что ключевым требованием тендеров на закупку трамваев является низкий пол.

"Это требование современных норм - удобство для людей с инвалидностью. А еще два года назад Татра-Юг таких трамваев предложить не могла", - сказал он.