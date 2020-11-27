ДЮІ – ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР!

Источник: Донецький юридичний інститут МВС України

На факультеті № 3 Донецького юридичного інституту пройшов День відкритих дверей. Захід відбувся з дотриманням усіх вимог законодавства щодо карантинних обмежень.

Школярам та їх батькам продемонстрували відеоролик про переваги навчання у ДЮІ. Декан факультету № 3 Володимир Буга із задоволенням поспілкувався з гостями, ознайомив їх з умовами вступу, особливостями навчального процесу, науковими досягненнями науково-педагогічного складу та перспективами випускників закладу вищої освіти. Доцент кафедри господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки Альбіна Батечко, справжній знавець у питаннях прийому абітурієнтів, розповіла старшокласникам, як правильно оцінити свої шанси на вступ та як їх збільшити. Про цікаве студентське життя на факультеті № 3 майбутні вступники дізналися з перших вуст – на заході їх зустрічали студенти, ділилися досвідом, розповідали про проекти, конкурси та розваги, які чекають у стінах ДЮІ.

Бюджет, повне забезпечення житлом, формою та харчуванням, гарантоване працевлаштування. Класно бути курсантами. Вони самі розповіли про це випускникам шкіл. Похизувалися особливими навичками, які здобули від практичних працівників, які активно залучаються до навчального процесу в інституті.

Майбутні абітурієнти побачили все на власні очі, отримали відповіді на всі питання, поласували запашним чаєм та цукерками. Тепер у них попереду найважливіший вибір у житті. Нехай він буде правильним.