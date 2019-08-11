Джонсон хочет увеличить британские тюрьмы

Вашингтон обвинил Пекин в валютных манипуляциях из-за падения курса юаня ниже психологической отметки. Трамп и сам хочет ослабить доллар.

Валютная война США и Китая. Чем обернется для мира

Американский президент ожидает встречи с украинским коллегой в Белом доме в ближайшее время.

По словам президент США, в длинном письме Ким Чен Ына есть и "небольшое извинение" за испытания ракет малой дальности.

Борис Джонсон хочет ужесточить наказания для преступников, совершивших тяжелые деяния на сексуальной почве или с применением насилия.

Согласно результатам опроса, демократа Байдена поддерживают 50% потенциальных избирателей, тогда как республиканцу Трампу свои голоса отдали бы только 42%.

Жители Гонконга выступают против прокитайской политики администрации, а также повторений нападения на протестующих.

По словам Джонсона, министр финансов Саджид Джавид готов выделить до 2,66 миллиарда евро на создание дополнительных мест в британских пенитенциарных учреждениях в рамках борьбы с преступностью в Великобритании.

Борис Джонсон хочет ужесточить наказания для преступников, совершивших тяжелые деяния на сексуальной почве или с применением насилия.

Британский премьер-министр Борис Джонсон планирует увеличить финансирование тюрем и создать в них 10 тысяч новых мест.

Интернет-газета «Вечерний Мариуполь» © 2007-2019 Все права защищены. Редакция Интернет-газеты «Вечерний Мариуполь» может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей