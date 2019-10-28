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28.10.2019

Джонсон согласился на отсрочку Brexit

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января. Об этом говорится в его письме главе Европейского совета Дональду Туску, обнародованном в понедельник, 28 октября.

"Как вам известно, в соответствии с законом о выходе Соединенного Королевства из ЕС, который был навязан правительству против его воли, у меня нет другого выбора, кроме как подтвердить формальное согласие Соединенного Королевства на эту отсрочку", – написал Джонсон.

При этом он добавил, что отсрочка лишь "наносит ущерб британской демократии и отношениям Лондона с ЕС".

"Я бы, безусловно, предпочел, чтобы парламент Соединенного Королевства быстро ратифицировал заключенную нами сделку. Опасаюсь, что этот парламент, к сожалению, никогда на это не пойдет, пока у него будет возможность просить о новых отсрочках. Именно поэтому я добиваюсь проведения всеобщих выборов в декабре, чтобы обеспечить избрание нового состава парламента, который сможет разрешить вставший перед нами вопрос в соответствии с конституционными нормами", – говорится в письме.

Признавая, что ему будет нелегко добиться проведения досрочных выборов, Джонсон просит руководство стран ЕС "ясно заявить о том", что новые отсрочки Brexit будут невозможны. Он также выразил надежду на то, что ситуацию вокруг Brexit скоро удастся вывести из тупика и Лондон с Брюсселем смогут приступить к переговорам по заключению соглашения о свободной торговле.

Ранее в понедельник стало известно, что страны-члены Евросоюза одобрили запрос Великобритании об отсрочке даты Brexit на три месяца – до 31 января 2020 года. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.

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