Джонсон записал первое видео после госпитализации

Британский премьер подчеркнул мужество и самоотверженность медицинских работников.

"Я видел мужество не только врачей и медсестер, но и всех, уборщиков, поваров, и других медицинских работников — физиологов, рентгенологов, фармацевтов — которые продолжали приходить на работу, постоянно подвергали себя опасности, продолжали рисковать из-за смертельного вируса", — сказал Джонсон.

Он перечислил всех медицинских работников, причастных к его выздоровлению, и лично поблагодарил двух медсестер из Новой Зеландии и Португалии, которые "находились у его кровати 48 часов», когда «все могло измениться в любую сторону".

Он также выразил благодарность всем британцам, которые, несмотря на солнечную и теплую погоду в Британии, соблюдают правила социального дистанцирования.