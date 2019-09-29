29.09.2019
Джонсону могут объявить импичмент
Источник: Корреспондент.net
Оппозиционные партии Великобритании рассматривают возможность запуска процедуры импичмента в отношении премьер-министра Бориса Джонсона, пишет британское издание The Sunday Times.
Поводом для этого стало решение Верховного суда, который 24 сентября признал незаконным решение Джонсона о приостановке работы парламента.
Предложение об импичменте выдвинула левоцентристская валлийская партия Плайд Камри, ее предложение обсуждалось на встрече политиков 26 сентября. Инициатива может быть представлена Палате общин на следующей неделе.
Если нижняя палата парламента проголосует за ее принятие, в отношении Джонсона может начаться судебное разбирательство.
По данным CNN, в случае успешного голосования о недоверии Джонсону на посту премьера на первое время его заменит лидер партии Лейбористов Джереми Корбин.
Новости раздела
Мир
29.09.2019
В Nord Stream-2 вложат еще сотни миллионов – СМИ
Рост стоимости газопровода связан с задержкой процедуры утверждения его маршрута в Дании.
Мир
29.09.2019
В Германии посчитали потери от перехода на электромобили
Эксперты предполагают, что примерно через десять лет в Германии электромобили будут составлять около двух третей от всех произведенных в Германии машин.
Мир
29.09.2019
Джонсону могут объявить импичмент
Поводом для обсуждения этого вопроса стал вердикт Верховного суда, который 24 сентября признал незаконным решение Джонсона о приостановке работы парламента.
Мир
29.09.2019
В США требуют доступ к разговорам Трампа с Путиным
Представитель Демократической партии США Адам Шифф сослался на опасения, что Трамп мог поставить под угрозу национальную безопасность.
Мир
29.09.2019
В Австрии прошли досрочные выборы парламента
Досрочные выборы в Австрии были назначены после того, парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству из-за скандала с "племянницей российского олигарха".
Мир
28.09.2019
Лавров о причастности к скандалу в США: Паранойя
В МИД России прокомментировали обвинения председателя Палаты представителей США о том, что Москва якобы приложила руку к скандалу со стенограммой.
Мир
28.09.2019
В Москве отреагировали на отставку Курта Волкера
Его уход затянет реализацию минских соглашений считает глава международного комитета Совфеда РФ.
Мир
28.09.2019
Бориса Джонсона обвиняют в злоупотреблении властью
Власти интересуют контакты нынешнего премьера Великобритании и предпринимательницы из США Аркури в период, когда Джонсон был мэром Лондона.
Мир
26.09.2019
Туск призвал к солидарности со "слабой" Украиной
Чтобы следовать принципам международной солидарности, нужно всегда должны помогать слабым, если на них нападают более сильные, отметил президент Евросовета.
Мир
24.09.2019
Трамп в ООН обвинил Иран в атаке на саудовский НПЗ
Американский президент с трибуны Генассамблеи ООН пообещал ужесточать санкции против Ирана.
Мир
24.09.2019
Нефть обвалилась после выступления Трампа в ООН
На стоимость "черного золота" повлияли слова президента США Дональда Трампа относительно внешнеторговых отношений с Китаем.