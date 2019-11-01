01.11.2019
Э-регистрация нардепов: посещаемость в Раде упала
Источник: Корреспондент.net
В Верховной Раде с 1 ноября заработала электронная регистрация нардепов.
Согласно первой э-регистрации, сегодня в сессионном зале зарегистрировалось значительно меньше, чем обычно.
Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил, что в зале зарегистрировалось только 307 народных депутатов.
Парламентарии попросили провести процедуру еще раз, поскольку якобы "не сработала кнопка".
В ответ Разумков предложил нардепам "вовремя приходить на работу".
Также он заявил, что, согласно новым правилам, их голосование при рассмотрении законопроектов будет засчитываться как регистрация.
В частности, из 307 нардепов зарегистрировались 187 "слуг народа", тогда как фракция насчитывает 254 нардепов.
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