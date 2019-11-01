Э-регистрация нардепов: посещаемость в Раде упала

Источник: Корреспондент.net

В Верховной Раде с 1 ноября заработала электронная регистрация нардепов.

Согласно первой э-регистрации, сегодня в сессионном зале зарегистрировалось значительно меньше, чем обычно.

Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил, что в зале зарегистрировалось только 307 народных депутатов.

Парламентарии попросили провести процедуру еще раз, поскольку якобы "не сработала кнопка".

В ответ Разумков предложил нардепам "вовремя приходить на работу".

Также он заявил, что, согласно новым правилам, их голосование при рассмотрении законопроектов будет засчитываться как регистрация.

В частности, из 307 нардепов зарегистрировались 187 "слуг народа", тогда как фракция насчитывает 254 нардепов.