06.11.2019
ЕБРР пересмотрел прогноз по экономике Украины
Источник: Корреспондент.net
По итогам 2019 года рост экономики Украины составит 3,3%, считают в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).
"Рост ВВП страны останется на уровне 3,3% в 2019, как и в прошлом году, и несколько ускорится до 3,5% в 2020-м", – говорится в пресс-релизе банка.
Украинская экономика остается стойкой к политическим факторам, но темпы роста все еще скромные, отмечает ЕБРР.
При этом подчеркивается решающее значение для макроэкономической стабильности заключения соглашение о новой программе МВФ, поскольку в 2020-2021 годах Украину ожидают крупные выплаты по госдолгу.
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