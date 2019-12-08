08.12.2019
ЕC отреагировал на новое соглашение Украины с МВФ
Источник: Корреспондент.net
Новая программа сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) откроет путь к макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза.
Европейский дипломат назвал подписание соглашения своевременным.
"Такое нужное и своевременное заключение соглашения на техническом уровне, международное признание текущих реформ в Украине. Вместе с недавним принятием закона о борьбе с отмыванием денег (окончательный анализ которого еще продолжается) должно открыть путь к макрофинансовой помощи ЕС", – заявил Маасикас.
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