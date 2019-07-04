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04.07.2019

ЕИБ готов дать Украине 110 млн евро на электрички

Источник: Корреспондент.net

В Запорожской и Днепропетровской областях могут появиться новые электрички. Деньги на обновление железнодорожного транспорта готов предоставить Европейский инвестиционный банк. 

"Мы готовы инвестировать средства банка в улучшение пригородного сообщения. Но для того. чтобы инвестиции носили стабильный характер, должны быть технические изменения", - говорит ведущий экономист Европейского инвестиционного банка Пирс Викер.

На пригородных пассажирских перевозках Запорожской области ежегодно обслуживается около 7,5 миллиона пассажиров. При этом, средний возраст электричек - около 30 лет.

Буквально через несколько лет железнодорожный транспорт морально устареет настолько, что не будет отвечать требованиям перевозок пассажиров. Кроме того, европейцы отмечают в Украине слишком много остановок и электрички едут со скоростью, которая в два раза меньше, чем в Европе. Не соотвествуют требованиям и перроны.

"Проект, который мы сегодня рассмотрим, предлагает не только обновление подвижного состава, но и также системные изменения в организации пассажирских перевозок. Пилотными регионами для проекта выбраны Запорожская и Днепропетровская область", - сказала заместитель директора Департамента инвестиционной политики АО Укрзализныця Юлия Гуреева.

В случае, если договоренность будет достигнута, то на начальном этапе будет закуплено 8 новых электромашин. Европейцы готовы инвестировать 110 млн евро.

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