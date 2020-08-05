Найти

05.08.2020

Экологи обжаловали разрешение для Nord Stream-2

Источник: Корреспондент.net

Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe подала жалобу на разрешение на ввод в эксплуатацию газопровода Северный поток-2. Как сообщается на сайте организации в среду, 5 августа, жалоба подана в высший административный суд немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания в Грайфсвальде.

Экологи пытаются добиться пересмотра Горным ведомством города Штральзунд заявки на ввод газопровода в эксплуатацию.

По данным организации, при ее первоначальном изучении не были учтены "новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа", акцент в январе 2018 года был сделан лишь на возможности утечек метана исключительно в море - из самого трубопровода.

"Мы уверены, что Северный поток-2 на основе актуальных научных сведений не был бы разрешен. Строительство и эксплуатация Северного потока-2 - это ставка, направленная против достижения климатических целей. Сейчас необходимо принять во внимание новые методы измерения утечек метана, поскольку они подтверждают воздействие трубопровода на наш климат", - заявил руководитель отдела DUH по вопросам энергетики и защиты климата Константин Цергер.

Также организация призывает рассмотреть данный вопрос в Европейском суде.

Новости раздела
Мир
05.08.2020
В Бейруте ввели чрезвычайное положение
Сразу после взрыва город объявили зоной стихийного бедствия. Теперь власти ввели режим ЧП.
Мир
05.08.2020
Экологи обжаловали разрешение для Nord Stream-2
Немецкие экологи требуют пересмотреть воздействие газопровода на климат и экологию и запретить его эксплуатацию.
Мир
05.08.2020
Панама будет наказывать свои суда за заход в Крым
Соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров с панамской делегацией во главе с заместителем главы МИД Панамы Федерико Альфаро Бойдом.
Мир
05.08.2020
Ущерб от взрыва в Бейруте оценили в $15 млрд
По новым оценкам властей ливанской столицы, нанесенный ущерб может достигать 15 млрд долл.
Мир
04.08.2020
МИД РФ ответило на заявление Лукашенко по боевикам
Президент Беларуси называет враньем заявления РФ о том, что задержанные были транзитом в Минске. Захарова говорит, что их вина ничем не доказана.
Мир
04.08.2020
СМИ назвали причину взрыва в Бейруте
Первоначальная версия о взрыве склада с пиротехникой не соответствует действительности, заявил глава ливанской спецслужбы.
Мир
04.08.2020
Власти сообщили подробности взрыва в Бейруте
Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми подтвердил, что в порту Бейрута взорвалась взрывоопасная аммиачная селитра.
Мир
03.08.2020
Россия требует освободить задержанных в Беларуси
Арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами, полагают в МИД РФ.
Мир
01.08.2020
Лукашенко рассказал о целях задержанных боевиков
Двести человек – это только первая группа, которая планировалась к переброске в Беларусь, отметил Александр Лукашенко.
Мир
29.07.2020
Пенсионерам старше 80 лет назначили доплаты
Сумма ежемесячной государственной социальной помощи утверждена в размере 40% прожиточного минимума для утративших трудоспособность.
Мир
29.07.2020
Минск официально сообщил РФ о задержании россиян
Внешнеполитическое ведомство Беларуси официально уведомило диппредставительство России о задержании в стране 32 граждан РФ.
Мир
29.07.2020
США ввели санкции против сына Башара Асада
Санкционный список против Сирии пополнился десятью компаниями и четырьмя лицами, среди которых Хафез Асад.
Панама будет наказывать свои суда за заход в Крым | В Бейруте ввели чрезвычайное положение