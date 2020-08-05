Экологи обжаловали разрешение для Nord Stream-2

Источник: Корреспондент.net

Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe подала жалобу на разрешение на ввод в эксплуатацию газопровода Северный поток-2. Как сообщается на сайте организации в среду, 5 августа, жалоба подана в высший административный суд немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания в Грайфсвальде.

Экологи пытаются добиться пересмотра Горным ведомством города Штральзунд заявки на ввод газопровода в эксплуатацию.

По данным организации, при ее первоначальном изучении не были учтены "новые научные сведения о неконтролируемых утечках метана при добыче, транспортировке и переработке природного газа", акцент в январе 2018 года был сделан лишь на возможности утечек метана исключительно в море - из самого трубопровода.

"Мы уверены, что Северный поток-2 на основе актуальных научных сведений не был бы разрешен. Строительство и эксплуатация Северного потока-2 - это ставка, направленная против достижения климатических целей. Сейчас необходимо принять во внимание новые методы измерения утечек метана, поскольку они подтверждают воздействие трубопровода на наш климат", - заявил руководитель отдела DUH по вопросам энергетики и защиты климата Константин Цергер.

Также организация призывает рассмотреть данный вопрос в Европейском суде.